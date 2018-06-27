Тренер сборной Исландии ответил на вопрос о своем будущем

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Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что примет решение о своем будущем на посту наставника команды в течение недели.

«В течение недели я подумаю над этим. Мне нужно отдохнуть, это будет хорошая возможность проанализировать будущее. Мы уже изучили Швейцарию и Бельгию, с которыми будем играть в Лиге наций. Пару недель потребуется для того, чтобы провести анализ», — приводит слова специалиста ТАСС.

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Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира, которая прошла в Ростове-на-Дону, сборная Исландии проиграла команде Хорватии со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.