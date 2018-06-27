В Египте проведут расследование причастности Чечни к провалу Египта на ЧМ-2018

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Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта намерен провести проверку возможной связи между неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира 2018 года и ее базированием в Грозном, сообщает «Советский спорт».

По информации телеканала «Эль-Арабия», выступление сборной на мировом первенстве было признано унизительным, а ответственность за результат лежит на всех членах команды.

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Отмечается, что специально созданная комиссия проведет расследование для выяснения причин выбора базы в Грозном, которая находится вдалеке от городов, где проходили матчи сборной.

Также вопросы вызывает нахождение артистов в отеле команды после поражения от сборной России (1:3). В задачи комиссии войдет исследование «несанкционированного использования имиджа» нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

Ранее египетские депутаты отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не стоило отвлекать Салаха и удостаивать его звания почетного гражданина республики.