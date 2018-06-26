Футбольное руководство Египта отказалось уйти в отставку из-за провала сборной

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Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) во главе с Хани Абу Ридой не планирует уходить в отставку из-за провала национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

По информации телеканала «Ан-Нахар», представитель комитета по делам молодежи и спорта парламента страны, депутат Самир аль-Батыхи обратился к руководству EFA с предложением уйти в отставку.

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«Мы не совершали никаких нарушений и отказываемся подавать в отставку», — говорится в заявлении административного совета EFA.

Ранее комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента связал провал национальной сборной по футболу на чемпионате мира — 2018 с размещением команды в Чечне.