Игрок сборной Хорватии: Ростов-на-Дону надолго останется в наших сердцах

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Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель поделился эмоциями после победы над командой Исландии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается Дании, сейчас сложно что-то оценить, думать об этом будем завтра, но они заслужили выход в плей- офф. Мы верим в свою силу и хорошую форму. Я думаю, что мы покажем всю свою форму в следующем матче», — сказал Бадель.

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Также футболист отметил, что запомнит Ростов-на-Дону, где состоялся матч, только с хорошей стороны.

«Впечатления потрясающие после такой победы, победа поднимает моральный дух. Ростов, безусловно, займет место в наших сердцах», — подчеркнул он

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Бадель был признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Исландии.