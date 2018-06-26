Игрок сборной Хорватии: Ростов-на-Дону надолго останется в наших сердцах
Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель поделился эмоциями после победы над командой Исландии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается Дании, сейчас сложно что-то оценить, думать об этом будем завтра, но они заслужили выход в плей- офф. Мы верим в свою силу и хорошую форму. Я думаю, что мы покажем всю свою форму в следующем матче», — сказал Бадель.
Также футболист отметил, что запомнит Ростов-на-Дону, где состоялся матч, только с хорошей стороны.
«Впечатления потрясающие после такой победы, победа поднимает моральный дух. Ростов, безусловно, займет место в наших сердцах», — подчеркнул он
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Бадель был признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Исландии.