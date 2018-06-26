Марадона показал неприличный жест после победного гола Аргентины

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона показал неприличный жест во время победного гола национальной сборной в ворота команды Нигерии, сообщает «Советский спорт».

Во время того, как аргентинский защитник Маркос Рохо вывел команду вперед на 86-й минуте, Марадона показал средние пальцы двух рук.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии.