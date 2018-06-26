Сборная Аргентины вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/11816239/RTS1TWXQ-pic905-895x505-27175.jpg">

Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 14-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вывел команду вперед.

Счет на 51-й минуте встречи сравнял Виктор Мозес, который реализовал пенальти. Защитник аргентинцев Маркос Рохо забил победный мяч в ворота сборной Нигерии на 86-й минуте.

Реклама

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, сборная Аргентины встретится с командой Франции в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира — 2018. Группа D. 3-й тур

Нигерия — Аргентина — 1 : 2

Голы: 0:1 – Месси, 14, 1:1 – Мозес, 51 (пенальти), 1:2 – Рохо, 86

Ранее сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.