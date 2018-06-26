Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч с командой Сенегала

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Сборная Колумбии по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Сенегала. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоится на стадионе «Самара-Арена» 28 июня в 17:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Швеции прибыла в Екатеринбург на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Мексики.