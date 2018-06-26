Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч с командой Сенегала
Сборная Колумбии по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Сенегала. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоится на стадионе «Самара-Арена» 28 июня в 17:00 по московскому времени.
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