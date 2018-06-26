Месси и Игуаин выйдут в стартовом составе сборной Аргентины
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Аргентины и Нигерии на матч заключительного этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Состав сборной Аргентины: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эвер Банега, Анхель ди Мария, Энцо Перес, Гонсало Игуаин, Лионель Месси.
Состав сборной Нигерии: Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Кеннет Омеруо, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Келечи Ихеначо.
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