ФИФА представила мяч для плей-офф ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, который будет использоваться во время плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщает Sport24.

Мяч получил название «Telstar 18 Мечта». Он выделяется яркой расцветкой. Панели мяча, предназначенного для плей-офф, выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.

Create the dream.

Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P