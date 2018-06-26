ФИФА представила мяч для плей-офф ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, который будет использоваться во время плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщает Sport24.
Мяч получил название «Telstar 18 Мечта». Он выделяется яркой расцветкой. Панели мяча, предназначенного для плей-офф, выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.
Ранее бывший футболист Ян Коллер назвал фаворитов ЧМ-2018.
Create the dream.— adidas Football (@adidasfootball) 26 июня 2018 г.
Introducing #Telstar18 Mechta, the official match ball for the 2018 @FIFAWorldCup Knockout Stage.#HereToCreate #WorldCup pic.twitter.com/sKJAnh4A4P