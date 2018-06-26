ФИФА представила мяч для плей-офф ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, который будет использоваться во время плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщает Sport24.

Мяч получил название «Telstar 18 Мечта». Он выделяется яркой расцветкой. Панели мяча, предназначенного для плей-офф, выполнены в красном, черном и оранжевом цветах.

Ранее бывший футболист Ян Коллер назвал фаворитов ЧМ-2018.