Матч с Данией на ЧМ-2018 посетят 5 тысяч французских болельщиков

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Не менее 5 тыс. французских болельщиков приедут поддержать свою сборную в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Дании, сообщает L'Equipe.

На игре Франции и Дании окажется самое большое количество французских болельщиков за весь турнир: от 5 до 8 тыс. человек.

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Матч группы С пройдет в Москве 26 июня на стадионе «Лужники».

На матче против сборной Австралии в Казани присутствовало около 2 тыс. французских болельщиков.

Сейчас французы занимают первое место в группе С и уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Ранее легендарный французский игрок призвал команду Бразилии вести себя мужественно.