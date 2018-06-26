Легенда сборной Чехии назвал «пощечиной» поражение России от Уругвая

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Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Ян Коллер прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Его слова передает газета «Известия».

Подопечные Станислава Черчесова были разгромлены южноамериканской командой со счетом 0:3 и стали вторыми в группе A.

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«Это серьезная пощечина для сборной России.

Уругвай показал свои сильные стороны и добилась уверенной победы. Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу. Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее», — сказал экс-форвард сборной Чехии.

За выход в четвертьфинал россияне поборются с командой Испании.

Ранее в Госдуме заявили о «плясках на костях» после поражения сборной России.