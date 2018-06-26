Суарес разгадал подсказку Акинфеева при голе в ворота сборной России
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес прокомментировал свой гол в ворота команды России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.
Подопечные Оскара Табареса разгромили россиян со счетом 3:0. Один из мячей уругвайцев забил Суарес со штрафного удара.
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«Я слышал, что Игорь Акинфеев сказал своим игрокам в «стенке», чтобы при ударе они поднялись на носочки. Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч», — заявил форвард.
Эта победа позволила уругвайцам выйти из группы с первого места.
Ранее сообщалось, что Петер Шмейхель считает, что матч с Уругваем не показал силу сборной России.