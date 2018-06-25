Матч Иран — Португалия установил рекорд «Мордовия Арены»
Матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Ираном и Португалией установил рекорд посещаемости стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, сообщает ТАСС.
Игру посетили 41685 зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Мордовией» и «Сызрань-2003»: тогда на матч пришло 41507 болельщиков.
Реклама
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Рикарду Куарежма был признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 против Ирана.