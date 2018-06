Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Японией и Сенегалом

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Японией и Сенегалом, сообщает «Советский спорт».

Япония: Эйдзи Кавасима, Хироки Сакаи, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Гэн Седзи, Макото Хасебе, Гаку Сибасаки, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Генки Харагуси, Юйа Осако.

Реклама

Сенегал: Хадим Н'Диайе, Юссуф Сабали, Мусса Ваг, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Альфред Н'Диайе, Баду Н'Диайе, Исмаила Сарр, М'Байе Ньянг, Садио Мане.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Ранее Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018.

Team news is in for #JPNSEN!



pic.twitter.com/nfe51GW35i