Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
Англия разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дублем отметился защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс и еще один мяч забил вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард.
В составе панамцев первый мяч в истории страны в финальной части мундиалей забил 37-летний защитник Фелипе Балой.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Делле Алли из-за травмы не поможет сборной Англии в матче с Панамой на ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. Группа G. 2-й тур
Англия — Панама — 6:1
Голы: 1:0 — Стоунс, 8; 2:0 — Кейн (пенальти), 22; 3:0 — Лингард, 36; 4:0 — Кейн, 40; 5:0 — Кейн (пенальти), 45+1; 6:0 — Кейн, 62; 6:1 — Балой, 78.