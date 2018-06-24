Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

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Англия разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дублем отметился защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс и еще один мяч забил вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард.

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В составе панамцев первый мяч в истории страны в финальной части мундиалей забил 37-летний защитник Фелипе Балой.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Делле Алли из-за травмы не поможет сборной Англии в матче с Панамой‍ на ЧМ-2018.

Чемпионат мира — 2018. Группа G. 2-й тур

Англия — Панама — 6:1

Голы: 1:0 — Стоунс, 8; 2:0 — Кейн (пенальти), 22; 3:0 — Лингард, 36; 4:0 — Кейн, 40; 5:0 — Кейн (пенальти), 45+1; 6:0 — Кейн, 62; 6:1 — Балой, 78.