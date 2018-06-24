Наставник Уругвая отметил прогресс сборной России к ЧМ-2018

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Наставник Уругвая Оскар Табарес отметил прогресс сборной России к чемпионату мира по футболу, передает ТАСС.

«Мы играем с Россией, которая очень сильно выросла в футбольном плане. У них были сложные времена, им не хватало опыта, но они справились со своими проблемами, которые были видны в товарищеских матчах. Сейчас мы видим команду с огромным потенциалом и отменной выносливостью. Нам нельзя провалиться и повторить ошибки прошлого», — заявил Табарес.

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Подопечные Станислава Черчесова сразятся с уругвайцами 25 июня в Самаре.

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