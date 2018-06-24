Слепаков и «Ленинград» выпустили клип «Чемпионы» про сборную России

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Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров совместно с российским комиком Семеном Слепаковым выпустили клип в поддержку сборной России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Видеоролик размещен на ютуб-канале Слепакова.

Песня включает в себя размышления о том, как поменялись взгляды и мнения болельщиков о национальной команде после успеха на чемпионата мира — 2018.

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38-летний Слепаков перед мундиалем написал песню о Рамзане Кадырове и сборной России, которая вызвала широкий резонанс. Отсылка к этому произведению встречается и в новой песне авторов.

«Кто там пел песни о Рамзане? Наши песни рвут все шаблоны!» — говорится в тексте трека.

25 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Уругвая в заключительном туре группового этапа домашнего мирового первенства. Эта игра определит, кто выйдет из группы с первого места.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий одиннадцатого игрового дня чемпионата мира.