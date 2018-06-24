Иранская болельщица сняла хиджаб и оголила живот на матче ЧМ-2018
Болельщица сборной Ирана присутствовала на матче чемпионата мира — 2018 без хиджаба, сообщает «Советский спорт».
Фотография фанатки размещена в твиттере.
В сети активно обсуждают этот эпизод, поскольку иранкам запрещено появляться на публике с непокрытой головой и в футболке с оголенным животом. На паспорте болельщика, который висит на шее девушки, она запечатлена в хиджабе.
Ранее в Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный стадион.
22 июня 2018 г.