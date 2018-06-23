Лукаку повторил рекорд Марадоны
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в матче с командой Туниса на групповом этапе чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Для Лукаку этот дубль стал вторым подряд на мировом первенстве в России.
Таким образом, бельгиец повторил достижение легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который также отличился дублями в двух матчах подряд на мундиале 1986 года в Мексике.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее на чемпионате мира по футболу 2018 года в России был установлен рекорд мундиалей по отсутствию нулевых ничьих.