Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у Швеции в матче ЧМ-2018
Сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 32-й минуте открыл Ола Тойвонен, затем Марко Ройс восстановил равновесие, оформив гол на 48-й минуте. Полузащитник немецкой команды Тони Кроос забил победный мяч на 5-й минуте добавленного времени.
Реклама
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат мира — 2018. Группа F. 2-й тур
Германия — Швеция — 2:1
Голы: 0:1 – Тойвонен, 32, 1:1 – Ройс, 48, 2:1 – Кроос, 90+5
Ранее сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:1.