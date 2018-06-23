Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у Швеции в матче ЧМ-2018

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Сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 32-й минуте открыл Ола Тойвонен, затем Марко Ройс восстановил равновесие, оформив гол на 48-й минуте. Полузащитник немецкой команды Тони Кроос забил победный мяч на 5-й минуте добавленного времени.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2018. Группа F. 2-й тур

Германия — Швеция — 2:1

Голы: 0:1 – Тойвонен, 32, 1:1 – Ройс, 48, 2:1 – Кроос, 90+5



Ранее сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:1.