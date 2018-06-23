РФС: Мутко общается с российскими футболистами без давления на них
Вице-премьер России Виталий Мутко не оказывает на российских футболистов давления при общении с ними, сообщает ТАСС.
«Мутко приезжает к нам довольно часто — это было обычное общение без какого-либо давления, человеческое общение, у него хороший контакт с футболистами», — сказал заместитель руководителя департамента по информационной политике Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.
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Также функционер отметил, что все вопросы касаемо состава сборной на матч с командой Уругвая решаться непосредственно перед встречей.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная России прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая.