Хорватские болельщики посмеялись над ямой на российской дороге

Болельщики сборной Хорватии наткнулись на дорожную яму в Нижнем Новгороде, сообщает «Советский спорт».

Болельщики сели в яму и сделали фото, которое вскоре стало интернет-мемом.

Ранее сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0.