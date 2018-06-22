Футболисты сборной Аргентины просят сменить тренера на матч с Нигерией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/731/11810731/RTX6AFPY-pic905-895x505-49667.jpg">

Футболисты сборной Аргентины просят назначить другого специалиста на пост главного тренера команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Нигерии, сообщает ТАСС.

По информации Todo Noticias, игроки хотят, чтобы на следующей встрече ими руководил помощник нынешнего наставника Хорхе Сампаоли.

Реклама

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию матча.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).

Ранее защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано прокомментировал поражение своей команды.