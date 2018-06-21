Защитник сборной Исландии рассказал о напутствии Карпина
Защитник сборной Исландии, игрок «Ростова» Сверрир Ингасон рассказал о напутствии главного тренера ростовской команды Валерия Карпина перед началом чемпионата мира — 2018. Слова футболиста приводит газета «Известия».
«Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов», — сказал Ингасон.
Ранее болельщики сборной Исландии по футболу поблагодарили Россию за гостеприимство во время чемпионата мира — 2018, а также исполнили песню «Калинка».