Защитник сборной Исландии рассказал о напутствии Карпина

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Защитник сборной Исландии, игрок «Ростова» Сверрир Ингасон рассказал о напутствии главного тренера ростовской команды Валерия Карпина перед началом чемпионата мира — 2018. Слова футболиста приводит газета «Известия».

«Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов», — сказал Ингасон.

Ранее болельщики сборной Исландии по футболу поблагодарили Россию за гостеприимство во время чемпионата мира — 2018, а также исполнили песню «Калинка».