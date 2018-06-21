Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2018

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Сборная Дании сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен. Однако ближе к концу первого тайма хавбек сборной Австралии Майл Единак после видеоповтора смог реализовать пенальти и восстановить равновесие.

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Чемпионат мира — 2018. Группа С. 2-й тур

Дания — Австралия — 1:1

Голы: 1:0 — Эриксен — 7, 1:1 — Единак — 38 (пенальти)