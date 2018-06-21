Парк футбола открылся на Красной площади в Москве

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В Москве на Красной площади прошла церемония открытия Парка футбола чемпионата мира — 2018, сообщает Sport24.

Организаторы данного мероприятия утверждают, что мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов будут проходить в Парке футбола на протяжении всего турнира.

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«Рада открыть Парк футбола в Москве. Эта игра способна объединять людей с разными культурами. На протяжении месяца взоры всего мира прикованы к России, и до этого момента все проходит на самом высоком уровне. Все узнали, насколько гостеприимными могут быть россияне», — заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура .

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира — 2018 не было зафиксировано ни одного случая проявления расизма.