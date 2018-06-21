Александр Емельяненко призвал «скотин» извиниться перед сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/3/11671003/FreDdEpx9kI-pic905-895x505-52667.jpg">

Российский боец Александр Емельяненко смешанных единоборств (ММА) считает, что критиковавшие сборную России по футболу перед чемпионатом мира — 2018 должны принести извинения национальной команде, передает «СЭ».

Подопечные Станислава Черчесова одержали победу в двух стартовых поединках группового этапа мундиаля (над Саудовской Аравией и Египтом) и досрочно вышли в плей-офф турнира.

Реклама

«Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира? Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили, хоть бы кто-то признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах.

А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!» — сказал спортсмен.

25 июня сборная России проведет заключительный матч группового этапа мирового первенства против команды Уругвая.

Ранее сообщалось, что известный актер готов извиниться перед Черчесовым в школьном костюме.