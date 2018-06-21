Полиция расследует нацистское приветствие английских фанатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/11806555/RIAN_5540529.HR-pic905-895x505-13411.jpg">

Полиция Великобритании и Футбольная ассоциация Англии (FA) проведут расследования инцидента с участием английских болельщиков, скандирующих нацистское приветствие, сообщает «Советский спорт».

Фанаты сборной Англии по футболу, приехавшие на чемпионат мира — 2018, исполняли профашистские песни в одном из баров Волгограда перед матчем команды со сборной Туниса. При этом поклонники футбола вскидывали руки в нацистском приветствии и пели песни с антисемитскими высказываниями.

Реклама

«Мы решительно осуждаем поведение людей на этом видео. Совместно с соответствующими структурами, включая следственную группу полиции Великобритании, работаем над тем, чтобы опознать людей на видео и принять необходимые меры», — цитирует представителя FA The Guardian.

Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче первого тура мундиаля со счетом 2:1.

Ранее британский лорд отпустил расистскую шутку в адрес сборной Сенегала.