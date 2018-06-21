Датскому футболисту партнеры по команде сняли самолет ради новорожденной дочери

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Защитник сборной Дании по футболу Йонас Кнудсен стал отцом, сообщает «Советский спорт».

По информации BBC News, жена 25-летнего футболиста родила девочку на несколько недель раньше положенного срока, в то время, пока футболист находился в России на чемпионате мира.

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Датский футбольный союз (DBU) отказался отпускать игрока из расположения национальной команды. Тогда его партнеры по команде из своих личных средств сняли для Кнудсена частный самолет, чтобы он смог увидеться с семьей.

«В нашей команде очень много отцов. Как отец я могу представить, насколько тяжело было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не присутствовать рядом с семьей», — сказал вратарь датчан Каспер Шмейхель.

21 июня сборная Дании сыграет с командой Австралии в матче второго тура чемпионата мира — 2018. Матч состоится в Самаре.

Ранее голкипер сборной Дании Шмейхель побил рекорд отца.