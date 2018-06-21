Бразильских фанатов накажут за пошлую шутку над россиянкой

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Болельщики сборной Бразилии по футболу будут наказаны за похабное поведение в отношении русской девушки, сообщает «Советский спорт».

Поклонники футбола отдыхали после игр национальных команд на чемпионате мира — 2018. Один из бразильцев выложил в сеть видеозапись с россиянкой, рядом с которой они кричат на португальском «русские розовые вагины». На видеозаписи девушка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить «Buceta Rosa» (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»), а затем подхватывают фразу и добавляют слово «русские».

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По информации UOL, шутку фаната не оценили на родине. Отмечается, что участник розыгрыша Фелипе Уилсон, до недавнего времени являющийся сотрудником местной авиакомпании, был уволен с работы.

Также среди группы бразильцев распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, начальство которого пообещало начать дисциплинарную проверку в связи с инцидентом, передает O Globo.

Ранее мексиканец пропал без вести после свидания с русской девушкой.