В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный стадион
В Иране на спортивную арену впервые с 1979 года пустили женщин, которые наравне с мужчинами смогли посмотреть матч национальной футбольной сборной на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
По информации Al-Ahram, просмотр матча между сборными Ирана и Португалии состоялся на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади».
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Отмечается, что женщин должны были допустить до посещения матча с командой Марокко со стадиона, но этого не случилось. Решение по поводу допуска иранок было принято после того, как болельщицы устроили стихийные празднования исхода матча вместе с мужчинами.
Ранее сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.