Игрок сборной Марокко: Роналду забил нам после нарушения

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Нападающий сборной Марокко Мехди Карсела-Гонсалес в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал поражение от команды Португалии и вылет с чемпионата мира — 2018 после группового этапа.

«Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.

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Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб — возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору.

Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира», — сказал Карсела-Гонсалес.

Полный текст интервью «Газеты.Ru» с игроком сборной Марокко будет доступен завтра.

Ранее сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 после поражения от команды Португалии во втором туре группового этапа мирового первенства со счетом 0:1.