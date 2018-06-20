Игрок сборной Марокко: Роналду забил нам после нарушения
Нападающий сборной Марокко Мехди Карсела-Гонсалес в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал поражение от команды Португалии и вылет с чемпионата мира — 2018 после группового этапа.
«Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.
Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб — возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору.
Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира», — сказал Карсела-Гонсалес.
Полный текст интервью «Газеты.Ru» с игроком сборной Марокко будет доступен завтра.
Ранее сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 после поражения от команды Португалии во втором туре группового этапа мирового первенства со счетом 0:1.