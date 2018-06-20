Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде

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Фанаты сборной Англии по футболу исполняли профашистские песни в одном из баров Волгограда перед матчем команды со сборной Туниса, сообщает V1.ru.

«Помните, вчера было много разговоров об английском журналисте, который написал о якобы русских, которые в баре в Волгограде пели нацистские песни?

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Их нашли. Но они оказались не русскими, а... англичанами. Вообще-то, за это бить надо. Это Волгоград! Сталинград!» — написал в своем твиттере Антон Борисенко.

Отмечается, что британские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и пели песни с антисемитскими высказываниями.

Ранее российский болельщики схватил за грудь журналистку канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран во время прямого эфира.