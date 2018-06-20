Тренер сборной Уругвая: в матче с Россией надо выиграть или умереть

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Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал о предстоящем матче с командой России на чемпионате мира — 2018.

«Нам предстоит игра с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и победить», — приводит слова Табареса «РИА Новости».

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Также специалист отметил, что уругвайцы в хорошей форме на этом чемпионате мира.

Ранее сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче чемпионата мира — 2018.