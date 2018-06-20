Детдомовца заменили на сына чиновника перед матчем ЧМ-2018 в Волгограде

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Воспитанника социально-реабилитационного центра в Камышине лишили возможности вывести футболистов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград-Арена», сообщает региональный сайт «Высота 102».

Отмечается, что его место занял сын экономиста данного учреждения — ребенок из благополучной и обеспеченной семьи.

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«Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, который в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность», — рассказала «Высоте 102» жительница Камышина Светлана.

Как информирует издание, жители населенного пункта провели свое собственное расследование, выяснив, что в ситуации возникла «подмена». Сообщается, что сына экономиста задним числом внесли в список воспитанников приюта.

Ранее сообщалось, что матч сборной Англии на ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри.