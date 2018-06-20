Британские СМИ считают сборную России «душой чемпионата мира»
Британские СМИ адресовали слова похвалы сборной России по футболу, сообщает ТАСС.
Подопечные Станислава Черчесова обыграли Египет со счетом 3:1 и практически гарантировали себе выход в плей-офф.
«За шесть дней сборная России превратилась из обеспокоенного хозяина турнира, не совсем уверенного в себе, в душу чемпионата мира», — пишет The Times.
По мнению Daily Telegraph, советская система гордилась бы такой командой.
«Советская система гордилась бы такой механической командой. Сборная России продемонстрировала изобретательность и видение игры вокруг штрафной площадки. Их усилия и приверженность игре должны быть по достоинству отмечены», — говорится в статье издания.
25 июня сборная России проведет заключительный матч группового этапа против команды Уругвая.