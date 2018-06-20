Слуцкий больше не будет комментировать встречи ЧМ-2018 на «Первом канале»

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира — 2018 на «Первом канале», сообщает ТАСС.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на «Первом канале», потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий в конце трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта.

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Специалист работал на матче открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), а также на играх Германия — Мексика (0:1), Англия — Тунис (2:1).

Во время работы на матче Германия — Мексика между Слуцким и коллегой Кириллом Дементьевым произошел разговор, в котором была упомянута фамилия Навального. На утверждение журналиста, что немецким игрокам необходимо «показывать навальный футбол», Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.