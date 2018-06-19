Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 Россия — Египет
Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом, сообщает «Советский спорт».
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Мохамед Абдуль-Шафи, Али Габр, Ахмед Хегази, Тарек Хамед, Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хассан, Мохамед Салах, Марван Мохсен.
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Россия: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Юрий Газинский, Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Сенегал обыграл Польшу в матче группового этапа ЧМ-2018.