Швейцарцы и бразильцы посетили Крым во время ЧМ-2018
Швейцарские и бразильские болельщики посетили Крым во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Крыминформ».
«Группа швейцарских и бразильских болельщиков летела из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе и несколько часов находилась в крымской столице», — заявили в пресс-службе аэропорта Симферополя.
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Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Швейцарией со счетом 1:1.
Ранее сообщалось, что несколько мексиканцев играли против Германии с гриппом на ЧМ-2018.