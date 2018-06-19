Швейцарцы и бразильцы посетили Крым во время ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/11805625/upload-AP_18168647068871-pic905-895x505-92197.jpg">

Швейцарские и бразильские болельщики посетили Крым во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Крыминформ».

«Группа швейцарских и бразильских болельщиков летела из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе и несколько часов находилась в крымской столице», — заявили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Реклама

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Швейцарией со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что несколько мексиканцев играли против Германии с гриппом на ЧМ-2018.