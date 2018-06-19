Осако стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Японией и Колумбией
Форвард сборной Японии и немецкого «Вердера» Юйа Осако стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Колумбии, сообщает «Советский спорт».
Осако отметился победным голом на 73-й минуте матча.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Япония сенсационно обыграла Колумбию на ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #COLJPN is Yuya Osako! #WorldCup pic.twitter.com/4qvJuWRf8p— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 19 июня 2018 г.