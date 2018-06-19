На «Первом канале» прокомментировали уход Уткина

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На «Первом канале» прокомментировали уход комментатора Василия Уткина, передает Sport24.

«Мы благодарим Уткина за блестящую работу на матче Португалия — Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как он и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход», — заявили в пресс-службе «Первого канала».

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Матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Испанией и Португалией завершился со счетом 3:3.

Ранее сообщалось, что Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале».