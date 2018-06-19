Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года

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Трансляция матча открытия чемпионата мира 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посмотрело почти 50% зрителей, сообщает ТАСС.

«По данным проекта TV Index, трансляция матча на «Первом канале» стала самым популярным телевизионным событием дня с рейтингом 14,1% и долей 48,3% среди всего населения старше четырех лет», — рассказали в компании.

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Отмечается, что после телефонного опроса выяснилось, что 76% человек смотрели матч дома, 9% — на работе, 5% ходили смотреть встречу в кафе или бар.

При этом 40% опрошенных наблюдали за ходом встречи в кругу семьи, 38% — в одиночестве, а 22% — с друзьями или коллегами.

В матче открытия чемпионата мира сборная России нанесла разгромное поражение команде Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Ранее россияне назвали самые запоминающиеся моменты церемонии открытия чемпионата мира.