Капитан сборной Англии не ожидал такого количества мошкары в Волгограде
Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал итоги матча с командой Туниса на чемпионате мира — 2018. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».
«Сыграли хорошо, хотя поначалу нервничали — это ведь первый матч. Забили быстро, могли еще парочку забить, а то и три — и успокоить игру пораньше», — сказал Кейн.
Игрок также рассказал о большом количестве мошкары на стадионе Волгограда.
«Нам заранее сказали, что мошкары будет много. На разминке ее оказалось даже больше, чем думали. Мы обильно пользовались защитным спреем. Они могли залетать в глаза и в рот. Но это все равно не помешало нам победить», — отметил он.
Ранее сообщалось, что английский журналист «Би-би-си» Джон Мюррей не ожидал увидеть столько мошек в Волгограде во время чемпионата мира по футболу в России.