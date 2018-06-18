Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис — Англия‍

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Туниса, сообщает «Советский спорт».

Он отметился дублем в ворота африканской команды, добыв для своей команды победу со счетом 2:1.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Ромелу Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия — Панама на ЧМ-2018.