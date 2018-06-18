Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис — Англия
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Туниса, сообщает «Советский спорт».
Он отметился дублем в ворота африканской команды, добыв для своей команды победу со счетом 2:1.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Ромелу Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия — Панама на ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #TUNENG is @England's @HKane! #WorldCup pic.twitter.com/TFifEgoCEZ— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.