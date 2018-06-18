Сборная Бразилии впервые за 40 лет не одержала победу в первом матче на ЧМ

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Сборная Бразилии по футболу впервые за 40 лет не смогла обыграть соперника в первой встрече на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

В первом туре мирового первенства 2018 года в России бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии — 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

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В последний раз сборная Бразилии не смогла одержать победу в 1978 году. Тогда на чемпионате мира в Аргентине бразильцы сыграли вничью с командой Швеции (1:).

После первого тура в группе E лидирует сборная Сербии (3 очка). Второе и третье места делят команды Бразилии и Швейцарии (1). Замыкают таблицу футболисты Коста-Рики (0).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии и английского «Манчестер Сити» Габриэл Жезус встретился с экс-футболистом Роналдо в Ростове-на-Дону.