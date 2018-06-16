Матч Аргентина — Исландия посетил Марадона
На матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Исландией присутствует легенда мирового спорта Диего Марадона, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В течение нескольких минут южноамериканские фанаты распевали песни в его честь. Также появилось огромное количество желающих сфотографироваться с бывшим футболистом.
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Помимо Исландии, сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Нигерии и Хорватии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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