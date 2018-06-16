Два футболиста пропускают тренировку сборной России

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Сборная России по футболу проводит тренировку в преддверии матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Египта, сообщает ТАСС.

На тренировочном занятии в подмосковном Новогорске, где национальная команда базируется во время мундиаля, отсутствуют два футболиста. Отмечается, что полузащитники Алан Дзагоев и Юрий Жирков занимаются по индивидуальной программе.

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Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, полученной в первом матче мирового первенства. Жирков, который также в игре с саудовцами получил ушиб голени, провел часть тренировки в общей группе, после чего продолжил заниматься по индивидуальной программе.

Следующую встречу в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее министр спорта Уругвая отметил сильный футбольные традиции России.