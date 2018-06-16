На стадионе в Санкт-Петербурге установлен рекорд посещаемости

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Встреча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана установила рекорд посещаемости арены «Санкт-Петербург», сообщает ТАСС.

Отмечается, что матч группы B посетило 62 548 зрителей. Встреча между сборными Ирана и Марокко завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Азии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Предыдущий рекорд был установлен в финале Кубка конфедераций между командами Германии и Чили (1:0), на который пришло 57 268 человек.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).

Ранее нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз поделился эмоциями от автогола, который он забил в матче против команды Ирана.