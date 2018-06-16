ФИФА разберется с ситуацией с низкой посещаемостью матча ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) разбирается в причинах низкой посещаемости матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Уругвая и Египта, который прошел в Екатеринбурге, сообщает «Советский спорт».

«Мы можем подтвердить, что на матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге было выделено 32 278 билетов. Вместимость стадиона составляет 33 061 место. Тот факт, что зарегистрированная посещаемость не соответствовала количеству билетов может объясняться различными причинами, которые ФИФА в настоящее время выясняет», — цитирует The Telegraph представителя ФИФА.

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На встрече между сборными Уругвая и Египта присутствовало 27 015 человек, когда арена в Екатеринбурге вмещает 35 тыс. зрителей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что оргкомитет чемпионата мира по футболу в России пообещал разобраться с низкой явкой болельщиков во время матча Уругвай — Египет.