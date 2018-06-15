Иран вырвал победу у Марокко в концовке матча группового этапа ЧМ-2018

Иран вырвал победу у Марокко в концовке матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 95-й минуте игры вышедший на замену форвард марокканцев Азиз Бухаддуз головой отправил мяч в собственные ворота.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

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Ранее Александр Головин объяснил, почему ушел из прямого эфира Первого канала.

Чемпионат мира — 2018. Санкт-Петербург (Россия). Групповой этап
Иран — Марокко — 1:0
Голы: 1:0 — Бухаддуз (АГ), 90+5